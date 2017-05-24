Авторы Hitman потеряли работу

Представители студии IO Interactive объявили об увольнении сотрудников. Руководство компании оправдывает вынужденное сокращение штата попыткой перестроиться, чтобы студия могла дальше существовать.

Уволенным разработчикам уже начали предлагать работу. В частности, с таким заявлением выступила студия Remedy Entertainment.

Напомним, что после финансового провала последней части Hitman, которая выходила в формате сериала, студия IO Interactive переживает кризис. В связи с этим издатель Square Enix пытается продать компанию.