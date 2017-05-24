Авторы Hitman потеряли работу
В команде разработчиков, ответственной за популярную игру про наёмного убийцу, прошла волна увольнений.
Представители студии IO Interactive объявили об увольнении сотрудников. Руководство компании оправдывает вынужденное сокращение штата попыткой перестроиться, чтобы студия могла дальше существовать.
Разработчиков Hitman уволили из студии IO Interactive
Уволенным разработчикам уже начали предлагать работу. В частности, с таким заявлением выступила студия Remedy Entertainment.
Напомним, что после финансового провала последней части Hitman, которая выходила в формате сериала, студия IO Interactive переживает кризис. В связи с этим издатель Square Enix пытается продать компанию.