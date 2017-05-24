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Опубликовано 24 мая 2017, 13:45

Авторы Hitman потеряли работу

В команде разработчиков, ответственной за популярную игру про наёмного убийцу, прошла волна увольнений.

Фото: &copy; facebook.com/hitman

Фото: © facebook.com/hitman

Представители студии IO Interactive объявили об увольнении сотрудников. Руководство компании оправдывает вынужденное сокращение штата попыткой перестроиться, чтобы студия могла дальше существовать.

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Разработчиков Hitman уволили из студии IO Interactive

Фото: © facebook.com/hitman

Уволенным разработчикам уже начали предлагать работу. В частности, с таким заявлением выступила студия Remedy Entertainment.

Напомним, что после финансового провала последней части Hitman, которая выходила в формате сериала, студия IO Interactive переживает кризис. В связи с этим издатель Square Enix пытается продать компанию.

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Сергей Сурепин
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