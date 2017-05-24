Создатели Get Even перенесли выход игры из-за теракта в Манчестере

Компания Bandai Namco объявила о переносе выхода игры Get Even. Боевик поступит в продажу 23 июня 2017 года. Изначально игра должна была выйти уже 25 мая.

Из-за теракта в Манчестере авторы Get Even перенесли выход игры Фото: © facebook.com/GetEvenGame

Причина переноса выхода боевика — трагические события в Манчестере. В результате теракта погибли 22 человека и 60 были ранены.

По сюжету Get Even главный герой должен спасти девушку, к которой привязана бомба. Разработчики посчитали, что игровые события могли бы показаться слишком схожими с обстоятельствами недавней трагедии.