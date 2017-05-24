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Опубликовано 24 мая 2017, 14:37

Авторы Firewatch приняли участие в создании комикса про Рика и Морти

Создатели одной из самых популярных игр прошлого года создали комикс "Рик и Морти".

Фото: &copy;&nbsp;rickandmorty.wikia.com

Фото: © rickandmorty.wikia.com

Один из основателей студии Capmo Santo Шон Ванаман и дизайнер Олли Мосс, который нарисовал обложку для игры про лесного смотрителя Firewatch, приняли участие в создании комикса "Рик и Морти".

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Авторы Firewatch приняли участие в создании комикса про Рика и Морти

Фото: © rickandmorty.wikia.com

Комикс основан на одноимённом мультипликационном сериале. Ванаман и Мосс ответственны за 29-й выпуск комикса "Рик и Морти".

Новый выпуск комикса "Рик и Морти" выйдет в августе.

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Сергей Сурепин
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