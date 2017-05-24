Авторы Firewatch приняли участие в создании комикса про Рика и Морти
Создатели одной из самых популярных игр прошлого года создали комикс "Рик и Морти".
Один из основателей студии Capmo Santo Шон Ванаман и дизайнер Олли Мосс, который нарисовал обложку для игры про лесного смотрителя Firewatch, приняли участие в создании комикса "Рик и Морти".
Авторы Firewatch приняли участие в создании комикса про Рика и Морти
Комикс основан на одноимённом мультипликационном сериале. Ванаман и Мосс ответственны за 29-й выпуск комикса "Рик и Морти".
Новый выпуск комикса "Рик и Морти" выйдет в августе.