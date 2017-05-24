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Регион
Опубликовано 24 мая 2017, 11:25

Володин призвал обратиться к ПА ОБСЕ из-за блокировки ВК и "Яндекса" на Украине

Фото: &copy;РИА Новости /&nbsp;Владимир Трефилов

Фото: ©РИА Новости / Владимир Трефилов

Спикер нижней палаты парламента отмечает, что необходимо защитить права граждан.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призывал обратиться к Парламентской ассамблее ОБСЕ в связи с тем, что на Украине запретили российские социальные сети и поисковики.

— Давайте мы подготовим соответствующие обращения в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, учитывая, что защита прав граждан — это мандат Парламентской ассамблеи ОБСЕ, — отметил Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, депутаты имеют полное право принять это решение, так как Россия состоит в ПА ОБСЕ.

Как уже сообщал Лайф, 16 мая Пётр Порошенко подписал указ о блокировке на Украине соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковиков "Яндекс" и Mail.ru.

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Янковская Ольга
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