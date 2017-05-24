Володин призвал обратиться к ПА ОБСЕ из-за блокировки ВК и "Яндекса" на Украине
Фото: ©РИА Новости / Владимир Трефилов
Спикер нижней палаты парламента отмечает, что необходимо защитить права граждан.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призывал обратиться к Парламентской ассамблее ОБСЕ в связи с тем, что на Украине запретили российские социальные сети и поисковики.
— Давайте мы подготовим соответствующие обращения в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, учитывая, что защита прав граждан — это мандат Парламентской ассамблеи ОБСЕ, — отметил Володин.
По словам спикера нижней палаты парламента, депутаты имеют полное право принять это решение, так как Россия состоит в ПА ОБСЕ.
Как уже сообщал Лайф, 16 мая Пётр Порошенко подписал указ о блокировке на Украине соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковиков "Яндекс" и Mail.ru.