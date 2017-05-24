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Опубликовано 24 мая 2017, 11:31

Володин предложил обратиться к ПА ОБСЕ из-за нарушения прав граждан на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Данное предложение связано с блокировкой российских соцсетей в стране, а также принятием нормы, обязывающей вести 75% эфира на украинском языке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить проект обращения нижней палаты к Парламентской ассамблее ОБСЕ с просьбой защитить права граждан на Украине.

Таким образом он отреагировал на выступление депутата от фракции "Единая Россия" Евгения Ревенко, который предложил обратить внимание ОБСЕ на нарушение базовых норм и свобод украинских граждан.

Депутат Госдумы напомнил о последних решениях в Киеве о блокировке российских интернет-ресурсов и принятии нормы, обязывающей украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. По его словам, таким образом, на Украине нарушены права не менее 25 миллионов её граждан.

Ревенко подчеркнул, что необходимо немедленно призвать Киев отменить все дискриминационные нормы и подготовить обращение от имени Государственной думы председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

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Валерий Оленин
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