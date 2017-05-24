Аудитория PlayStation Network превышает 70 миллионов пользователей

Компания Sony опубликовала информацию о сервисе PlayStation Network и подписке PlayStation Plus. Оказалось, каждый месяц сервисом PSN пользуются более 70 миллионов человек.

Что касается PlayStation Plus, то количество подписчиков составляет 26 миллионов человек. С момента последнего отчёта прирост аудитории составил шесть миллионов человек.