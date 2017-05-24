Аудитория PlayStation Network превышает 70 миллионов пользователей
Японские разработчики решили отчитаться о том, сколько человек использует сервис PSN.
Фото: © EAST NEWS
Компания Sony опубликовала информацию о сервисе PlayStation Network и подписке PlayStation Plus. Оказалось, каждый месяц сервисом PSN пользуются более 70 миллионов человек.
Ежемесячная аудитория PlayStation Network — 70 миллионов пользователей
Фото: © EAST NEWS
Что касается PlayStation Plus, то количество подписчиков составляет 26 миллионов человек. С момента последнего отчёта прирост аудитории составил шесть миллионов человек.
Сейчас компания Sony продолжает развивать сервис, тем самым увеличивая базу пользователей.