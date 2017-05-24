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Опубликовано 24 мая 2017, 14:13

Аудитория PlayStation Network превышает 70 миллионов пользователей

Японские разработчики решили отчитаться о том, сколько человек использует сервис PSN.

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Компания Sony опубликовала информацию о сервисе PlayStation Network и подписке PlayStation Plus. Оказалось, каждый месяц сервисом PSN пользуются более 70 миллионов человек.

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Ежемесячная аудитория PlayStation Network — 70 миллионов пользователей

Фото: © EAST NEWS

Что касается PlayStation Plus, то количество подписчиков составляет 26 миллионов человек. С момента последнего отчёта прирост аудитории составил шесть миллионов человек.

Сейчас компания Sony продолжает развивать сервис, тем самым увеличивая базу пользователей.

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Сергей Сурепин
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