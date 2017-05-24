Госдума отменила открепительные талоны на выборах
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Таким образом, избиратели смогут отдать свой голос, даже находясь в другом городе.
Теперь жители России смогут голосовать на выборах по месту пребывания без открепительных удостоверений. Это следует из закона, который депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении.
Согласно поправкам, если гражданин будет находиться далеко от места жительства, то он может подать заявление в избирательную комиссию, чтобы его включили в список желающих проголосовать. Таким образом, он сможет отдать свой голос, даже находясь в другом городе.
Кроме того, депутаты Госдумы утвердили перенос выборов президента с 11 марта на 18 марта. Это связано с тем, что на неделю голосования выпал Международный женский день.