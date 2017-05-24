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Опубликовано 24 мая 2017, 12:08

Госдума отменила открепительные талоны на выборах

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Таким образом, избиратели смогут отдать свой голос, даже находясь в другом городе.

Теперь жители России смогут голосовать на выборах по месту пребывания без открепительных удостоверений. Это следует из закона, который депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении.

Согласно поправкам, если гражданин будет находиться далеко от места жительства, то он может подать заявление в избирательную комиссию, чтобы его включили в список желающих проголосовать. Таким образом, он сможет отдать свой голос, даже находясь в другом городе.

Кроме того, депутаты Госдумы утвердили перенос выборов президента с 11 марта на 18 марта. Это связано с тем, что на неделю голосования выпал Международный женский день.

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Янковская Ольга
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