Госдума отменила открепительные талоны на выборах

Таким образом, избиратели смогут отдать свой голос, даже находясь в другом городе.

Теперь жители России смогут голосовать на выборах по месту пребывания без открепительных удостоверений. Это следует из закона, который депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении.

Согласно поправкам, если гражданин будет находиться далеко от места жительства, то он может подать заявление в избирательную комиссию, чтобы его включили в список желающих проголосовать. Таким образом, он сможет отдать свой голос, даже находясь в другом городе.