Госдума во втором чтении одобрила создание реестра чиновников-коррупционеров

В "список позора" предлагается включать чиновников, которых уволили за взятки в связи с утратой доверия.

Сегодня депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о создании в России реестра чиновников-взяточников. Его предлагают разместить в государственной информационной системе в области госслужбы, доступ к нему будет открытым.

Известно, что в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2018 года. При этом порядок включения сведений в реестр и исключения из него, а также порядок его ведения и размещения будет определяться Правительством России.

В список смогут попасть уволенные высшие госчиновники, сотрудники прокуратуры, СКР и органов внутренних дел, ЦБ, Пенсионного фонда РФ, фондов социального и обязательного медицинского страхования, таможни, пожарной службы, а также государственные гражданские и муниципальные служащие и военные.