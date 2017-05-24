Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2017, 13:06

Госдума во втором чтении одобрила создание реестра чиновников-коррупционеров

Заседание депутатов Госдумы. Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Заседание депутатов Госдумы. Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко

В "список позора" предлагается включать чиновников, которых уволили за взятки в связи с утратой доверия.

Сегодня депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о создании в России реестра чиновников-взяточников. Его предлагают разместить в государственной информационной системе в области госслужбы, доступ к нему будет открытым.

Известно, что в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2018 года. При этом порядок включения сведений в реестр и исключения из него, а также порядок его ведения и размещения будет определяться Правительством России.

В список смогут попасть уволенные высшие госчиновники, сотрудники прокуратуры, СКР и органов внутренних дел, ЦБ, Пенсионного фонда РФ, фондов социального и обязательного медицинского страхования, таможни, пожарной службы, а также государственные гражданские и муниципальные служащие и военные.

В законопроекте отмечается, что в период с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия уволено 1,2 тысячи чиновников.

BannerImage
Екатерина Котова
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar