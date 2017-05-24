Министр связи не читал законопроект о мессенджерах
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
На пресс-конференции в Иннополисе Николай Никифоров заявил, что не читал документ, внесённый сегодня в Государственную думу.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации получит законопроект для ознакомления позднее. Ведомство не принимало участия в его разработке — инициатива исходила от ряда депутатов Госдумы и представителей Комитета по информационной политике.
Я не знаком с текстом
Руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров
Руководитель ведомства озвучил свой взгляд на документ сегодня на форуме ЦИПР в Иннополисе.
Оказавшееся сегодня в центре внимания законодательное предложение вносит в юридическое поле организаторов обмена сообщениями и обязывает их обеспечить безопасность в области непосредственной деятельности.
Министр связи не читал законопроект о мессенджерах
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов