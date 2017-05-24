Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2017, 14:47

Министр связи не читал законопроект о мессенджерах

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

На пресс-конференции в Иннополисе Николай Никифоров заявил, что не читал документ, внесённый сегодня в Государственную думу.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации получит законопроект для ознакомления позднее. Ведомство не принимало участия в его разработке — инициатива исходила от ряда депутатов Госдумы и представителей Комитета по информационной политике.

quote

Я не знаком с текстом

Руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров

Руководитель ведомства озвучил свой взгляд на документ сегодня на форуме ЦИПР в Иннополисе.

Оказавшееся сегодня в центре внимания законодательное предложение вносит в юридическое поле организаторов обмена сообщениями и обязывает их обеспечить безопасность в области непосредственной деятельности.

image

Министр связи не читал законопроект о мессенджерах

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

BannerImage
Софья Кадочникова
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Минцифры РФ
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar