Министр связи не читал законопроект о мессенджерах

На пресс-конференции в Иннополисе Николай Никифоров заявил, что не читал документ, внесённый сегодня в Государственную думу.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации получит законопроект для ознакомления позднее. Ведомство не принимало участия в его разработке — инициатива исходила от ряда депутатов Госдумы и представителей Комитета по информационной политике.

Я не знаком с текстом Руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров

Руководитель ведомства озвучил свой взгляд на документ сегодня на форуме ЦИПР в Иннополисе.

Оказавшееся сегодня в центре внимания законодательное предложение вносит в юридическое поле организаторов обмена сообщениями и обязывает их обеспечить безопасность в области непосредственной деятельности.