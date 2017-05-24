Сергей Миронов обрадовался "артрит"-портрету: Талантливая у нас молодёжь

На стене одного из московских зданий ранее появился портрет депутата с надписью "артрит". По сообщениям СМИ, Миронов оговорился, произнеся этот медицинский термин вместо слова "стрит-арт".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов прокомментировал в своём "фейсбуке" свой граффити-портрет, посвящённый его оговорке в слове "стрит-арт".

— С удовольствием посмотрел забавный образец граффити, который появился в Интернете, — свой портрет. Это, на самом деле, убедительная иллюстрация к тому, что я говорил позавчера в своём выступлении в Госдуме: молодёжь у нас талантливая, суперталантливая! — отметил Миронов.

Он также добавил, что действительно неправильно произнёс слово "стрит-арт", однако просто переставил местами слоги — "артритом" он, как об этом писали СМИ, уличную живопись не называл.

— В любом случае я рад, что реакция была именно такая — исполнение талантливого рисунка. Мастера стрит-арта показали, на что они способны. А я, со своей стороны, готов к такого рода сотрудничеству: в ближайшее время постараюсь подсказать ещё какую-нибудь тему, — заключил политик.

Ранее Миронов, выступая на парламентских слушаниях о молодёжной политике в Госдуме, оговорился и неверно произнёс слово "стрит-арт". Как передали СМИ, вместо этого он произнёс слово "артрит". Художник Алекс Мелентьев изобразил на одном из домов в Москве портрет депутата, снабдив его подписью "артрит". Как объяснил сам автор в беседе с Лайфом, политикой он не интересуется и сделал это просто из любви к искусству: сам "болен "артритом".