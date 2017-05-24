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Регион
Опубликовано 24 мая 2017, 19:29

Японская компания SoftBank выкупила многомиллиардную долю в Nvidia

Фото: &copy;&nbsp;AFP/EAST NEWS

Фото: © AFP/EAST NEWS

Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group приобрела 4,9% акций производителя графических решений Nvidia. Стоимость сделки составила $4 млрд, передаёт Bloomberg.

По информации агентства, SoftBank стала четвёртым по величине акционером производителя. При этом размер купленной доли позволяет сохранить детали сделки в тайне, поскольку американские регуляторы требуют раскрытия подробностей только после приобретения минимум 5% ценных бумаг компании.

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Японская компания SoftBank приобрела акции Nvidia на $4 млрд

Как отмечает Bloomberg, сделка с Nvidia полностью отвечает стратегии основателя SoftBank Масаёси Сона, который провозгласил намерение превратить свою компанию в крупнейшего инвестора в области передовых технологий в течение ближайших десяти лет.

В ходе торгов на бирже во Франкфурте 24 мая стоимость акций Nvidia выросла на 5,5% и достигла своего исторического максимума. При этом котировки ценных бумаг SoftBank практически не изменились.

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Владимир Лещёв
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