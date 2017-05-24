Японская компания SoftBank выкупила многомиллиардную долю в Nvidia
Фото: © AFP/EAST NEWS
Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group приобрела 4,9% акций производителя графических решений Nvidia. Стоимость сделки составила $4 млрд, передаёт Bloomberg.
По информации агентства, SoftBank стала четвёртым по величине акционером производителя. При этом размер купленной доли позволяет сохранить детали сделки в тайне, поскольку американские регуляторы требуют раскрытия подробностей только после приобретения минимум 5% ценных бумаг компании.
Японская компания SoftBank приобрела акции Nvidia на $4 млрд
Как отмечает Bloomberg, сделка с Nvidia полностью отвечает стратегии основателя SoftBank Масаёси Сона, который провозгласил намерение превратить свою компанию в крупнейшего инвестора в области передовых технологий в течение ближайших десяти лет.
В ходе торгов на бирже во Франкфурте 24 мая стоимость акций Nvidia выросла на 5,5% и достигла своего исторического максимума. При этом котировки ценных бумаг SoftBank практически не изменились.