Японская компания SoftBank выкупила многомиллиардную долю в Nvidia

Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group приобрела 4,9% акций производителя графических решений Nvidia. Стоимость сделки составила $4 млрд, передаёт Bloomberg.

По информации агентства, SoftBank стала четвёртым по величине акционером производителя. При этом размер купленной доли позволяет сохранить детали сделки в тайне, поскольку американские регуляторы требуют раскрытия подробностей только после приобретения минимум 5% ценных бумаг компании.

Японская компания SoftBank приобрела акции Nvidia на $4 млрд

Как отмечает Bloomberg, сделка с Nvidia полностью отвечает стратегии основателя SoftBank Масаёси Сона, который провозгласил намерение превратить свою компанию в крупнейшего инвестора в области передовых технологий в течение ближайших десяти лет.