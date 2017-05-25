Забытый бизнес. Навальный продолжает оставаться владельцем черногорской фирмы

В ходе избирательной кампании во время выборов мэра Москвы выяснилось, что Алексей Навальный и Мария Гайдар зарегистрировали в 2007 году фирму MRD Company в Черногории. Навальный всячески отрицал своё отношение к данной фирме. В частности, он заявлял, что его и Марии Гайдар подписи на учредительных документах подделаны.

Политик даже обещал, что проведёт международную графологическую экспертизу, а также закажет соответствующее исследование в самой Черногории, после чего будет требовать возбуждения там уголовного дела по факту подделки документов.

В тот период Навальный активно комментировал историю и даже грозился засудить средства массовой информации, распространявшие сведения о наличии бизнеса в Черногории. Однако довольно примечательно, что именно в тот период политик проиграл свой первый судебный процесс — и как раз по делу о клевете — и был оштрафован на 500 тысяч рублей по иску Константина Костина за распространение блогером порочащей его информации. Никаких исков и рассмотрения дела о черногорских активах Навального по существу публика в тот период так и не увидела.

Следует отметить, что ещё в 2014 году ряд СМИ опубликовал разъяснение директора Налоговой службы Черногории Милана Лакичевича, который рассказал о событиях того периода и ещё раз подтвердил, что Алексей Навальный собственноручно подписал договор об учреждении фирмы в Черногории.

Впрочем, сам политик так и не решился продолжить эту историю ни в публичном поле, ни в суде, ни с применением графологической экспертизы, поэтому история постепенно пропала из актуальной информационной повестки.

Однако, как следует из соответствующих данных госреестра регистрации субъектов предпринимательской деятельности Черногории, выясняется, что фирма, учредителями которой являются Алексей Навальный, Мария Гайдар и Михаил Эскин, продолжает существовать и является зарегистрированным юридическим лицом, а сам Навальный в документах реестра Налоговой службы Черногории прямо указан как её основатель и обладатель доли в капитале.

Со времени регистрации компании в ноябре 2007-го прошло уже почти 10 лет, однако за всё это время — в том числе после скандала в 2014 году — Навальный так и не удосужился её закрыть или хотя бы выйти из состава руководства и учредителей.

Это может свидетельствовать о том, что компания использовалась для каких-то коммерческих или финансовых целей, особенно с учётом того, что, будучи удобным финансовым "хабом" и местом размещения недвижимости, владельцами которой являются представители российского креативного класса, Черногория как раз с рубежа 2014–2015 годов начала процесс активного сближения с Североатлантическим альянсом, куда она вскоре вступит.

У Навального продолжает оставаться финансовая пуповина, связывающая его с Западом, что особенно актуально на фоне многочисленных утечек, свидетельствующих о том, что ФБК и люди из окружения Навального получали средства из-за рубежа через эстонские и чешские фирмы-"прокладки".

Следует отметить, что наличие иностранной собственности, а также участие в капитале зарубежных компаний, по мнению экспертов, могут создать Навальному определённые юридические трудности в его будущих политических кампаниях, так как российское законодательство с 2011–2012 годов начало активно заполнять пробелы в трактовке владения и управления иностранными активами для лиц, занимающих государственные должности. Таким образом, от того, насколько быстро Навальный прекратит (или не прекратит) своё участие в собственности зарубежных компаний, будет зависеть его личная оценка своих политических и электоральных перспектив.