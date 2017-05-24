Виталий Милонов не против завести анонимный телеграм-канал

Депутат Госдумы заявил, что ему было бы интересно заниматься анонимным каналом в мессенджере Павла Дурова.

Милонов рассказал, что раньше он был подписан на множество каналов, но впоследствии от них отписался, так как ему стало неинтересно читать про "сплетни из сосисочного буфета Думы". В настоящее время политик следит только за теми каналами, которые ведут его друзья и знакомые, сообщает сайт телеканала "360".

Я читаю несколько Telegram-каналов. Интересно, что они позволяют людям сохранить некую откровенность. Хотя те, кого я читаю, — это люди, которых я знаю Виталий Милонов, депутат Госдумы

Депутат также заявил, что сейчас популярность "Телеграма" постепенно угасает. Тем не менее политик был бы не против вести свой анонимный канал.

Предположим, "Мистер гомофоб", чтобы никто не догадался. И там вести что-нибудь анонимное и инсайдерское — это было бы любопытно Виталий Милонов, депутат Госдумы