В Ливии арестован отец "манчестерского террориста"

Задержанный 52-летний Рамадан Абеди в Ливии внесён в список экстремистов, при этом вину своего сына в теракте в Манчестере он отрицал.

Полиция Ливии задержала в Триполи отца Салмана Абеди, который устроил теракт в Манчестере. Как сообщает агентство Bloomberg, арестовывать 52-летнего Рамадана Абеди стражи порядка приехали на трёх боевых автомобилях.

В Ливии Рамадан Абеди сам был внесён в список экстремистов. Вину своего сына в террористической атаке в Манчестере он отрицал.

Вместе с отцом террориста в Триполи был взят под стражу и его 20-летний младший брат Хашем Абеди. Правоохранительные органы подозревают его в связях с террористической группировкой ИГИЛ*. В частности, по их данным, он был задержан в связи с планированием теракта в Триполи.

Агентство Reuters со ссылкой на ливийскую службу по борьбе с терроризмом уточняет, что Хашем также был осведомлён о готовившемся теракте на "Манчестер-арене".

Тем временем в Манчестере арестованы три человека, которые также подозреваются в причастности к теракту во время концерта Арианы Гранде. Лайф ранее писал, что в их числе ещё один брат смертника, 23-летний Исмаил. Рейды прошли в мечети Дидсбери, которую неоднократно посещал исполнитель теракта.