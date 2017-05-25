Fallout 4 станет временно бесплатной

В Fallout 4 на этой неделе можно будет поиграть бесплатно. Игра будет доступна всем желающим для загрузки в Steam с 25 по 28 мая. Также временно бесплатной станет версия для Xbox One: её можно будет опробовать с 25 по 29 мая, но для этого потребуется подписка Xbox Live Gold.