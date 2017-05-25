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Опубликовано 25 мая 2017, 08:44

Fallout 4 станет временно бесплатной

Постапокалиптическая ролевая игра Fallout 4 от Bethesda будет доступна для бесплатной игры на этих выходных.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/FallOut4NewsAndUpdates

Фото: © facebook.com/FallOut4NewsAndUpdates

В Fallout 4 на этой неделе можно будет поиграть бесплатно. Игра будет доступна всем желающим для загрузки в Steam с 25 по 28 мая. Также временно бесплатной станет версия для Xbox One: её можно будет опробовать с 25 по 29 мая, но для этого потребуется подписка Xbox Live Gold.

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Fallout 4 будет доступна для бесплатной игры на выходных

Фото: © facebook.com/FallOut4NewsAndUpdates

Владельцев консоли PS4 эта акция обойдёт стороной. Вместо этого на платформе Sony можно будет приобрести саму Fallout 4 и дополнения для неё со скидкой до 70%. Цена на игру будет временно снижена и в Steam.

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Станислав Погорский
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