Fallout 4 станет временно бесплатной
Постапокалиптическая ролевая игра Fallout 4 от Bethesda будет доступна для бесплатной игры на этих выходных.
В Fallout 4 на этой неделе можно будет поиграть бесплатно. Игра будет доступна всем желающим для загрузки в Steam с 25 по 28 мая. Также временно бесплатной станет версия для Xbox One: её можно будет опробовать с 25 по 29 мая, но для этого потребуется подписка Xbox Live Gold.
Fallout 4 будет доступна для бесплатной игры на выходных
Фото: © facebook.com/FallOut4NewsAndUpdates
Владельцев консоли PS4 эта акция обойдёт стороной. Вместо этого на платформе Sony можно будет приобрести саму Fallout 4 и дополнения для неё со скидкой до 70%. Цена на игру будет временно снижена и в Steam.