Far Cry 5 расскажет про американских культистов
Компания Ubisoft поделилась официальной обложкой нового шутера от первого лица — Far Cry 5.
Фото: © twitter.com/Ubisoft
Ubisoft поделилась первым официальным изображением нового шутера от первого лица — Far Cry 5.
Join us for a last supper... #FarCry5 pic.twitter.com/QgnjPN5YBS— Ubisoft (@Ubisoft) 24 мая 2017 г.
Тем самым издатель подтвердил появившиеся ранее слухи о сеттинге игры. Действие Far Cry 5 развернётся в современном округе американского штата Монтана. На этот раз игроку предстоит сражаться с местными культистами — обложка игры является очевидной аллюзией на картину "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.
Опубликовано первое изображение Far Cry 5
Фото: © twitter.com/Ubisoft
Ubisoft полноценно представит игру во время онлайн-трансляции 26 мая, а позже шутер покажут в рамках выставки E3 2017, которая начнётся 12 июня.