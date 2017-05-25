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Опубликовано 25 мая 2017, 07:05

Far Cry 5 расскажет про американских культистов

Компания Ubisoft поделилась официальной обложкой нового шутера от первого лица — Far Cry 5.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Ubisoft

Фото: © twitter.com/Ubisoft

Ubisoft поделилась первым официальным изображением нового шутера от первого лица — Far Cry 5.

Тем самым издатель подтвердил появившиеся ранее слухи о сеттинге игры. Действие Far Cry 5 развернётся в современном округе американского штата Монтана. На этот раз игроку предстоит сражаться с местными культистами — обложка игры является очевидной аллюзией на картину "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.

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Опубликовано первое изображение Far Cry 5

Фото: © twitter.com/Ubisoft

Ubisoft полноценно представит игру во время онлайн-трансляции 26 мая, а позже шутер покажут в рамках выставки E3 2017, которая начнётся 12 июня.

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Станислав Погорский
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