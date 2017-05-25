Far Cry 5 расскажет про американских культистов

Тем самым издатель подтвердил появившиеся ранее слухи о сеттинге игры. Действие Far Cry 5 развернётся в современном округе американского штата Монтана. На этот раз игроку предстоит сражаться с местными культистами — обложка игры является очевидной аллюзией на картину "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.