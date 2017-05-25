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Опубликовано 25 мая 2017, 09:43

Началось открытое тестирование карточной игры "Гвинт" от авторов "Ведьмака"

"Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" от польской студии CD Projekt RED перешла в стадию открытого тестирования.

Кадр видео: youtube/Xbox

Кадр видео: youtube/Xbox

Авторы "Гвинта" объявили о начале открытого бета-тестирования игры.

"Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" теперь доступна для бесплатной загрузки на PC, PS4 и Xbox One. Разработчики будут и дальше дорабатывать и обновлять игру, однако теперь в неё можно играть, не опасаясь потери своих колод в будущем.

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Началось открытое тестирование "Гвинта"

Согласно агентству SuperData, рынок цифровых коллекционных карточных игр будет оцениваться в 1,4 миллиарда долларов уже к концу 2017 года. На данный момент самым успешным проектом этого жанра является Hearthstone от Blizzard: прибыль игры за 2016 год составила 394,6 миллиона долларов.

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Станислав Погорский
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