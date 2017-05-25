Началось открытое тестирование карточной игры "Гвинт" от авторов "Ведьмака"

"Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" теперь доступна для бесплатной загрузки на PC, PS4 и Xbox One. Разработчики будут и дальше дорабатывать и обновлять игру, однако теперь в неё можно играть, не опасаясь потери своих колод в будущем.