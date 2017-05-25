Сервис игр по подписке Xbox Game Pass заработает в июне
Microsoft объявила дату запуска сервиса игр для Xbox One по месячной подписке Xbox Game Pass.
Кадр видео “Xbox Game Pass Walkthrough”. Скриншот © L!FE
Xbox Game Pass позволит получать доступ к огромной подборке игр для Xbox One за 599 рублей в месяц.
Среди игр, которые будут доступны уже в первый месяц работы сервиса, есть Saints Row 4: Re-Elected, The Golf Club, Terraria, Resident Evil 0, XCOM: Enemy Within, Mad Max и другие хиты. Также будут доступны крупные эксклюзивы консоли вроде Halo 5: Guardians.
Помимо игр для Xbox One подписчики сервиса получат доступ и к хитам для Xbox 360: серия Bioshock, Gears of War 1–3, Perfect Dark Zero, Borderlands и другие. В них можно будет играть на Xbox One благодаря поддержке обратной совместимости.
Сервис игр по подписке Xbox Game Pass заработает в июне
Скриншот © L!FE
Запуск Xbox Game Pass намечен на 1 июня этого года, а подписчики Xbox Live Gold могут опробовать сервис уже сейчас — для них Microsoft предоставила 14-дневную пробную версию.