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Опубликовано 25 мая 2017, 10:41

Сервис игр по подписке Xbox Game Pass заработает в июне

Microsoft объявила дату запуска сервиса игр для Xbox One по месячной подписке Xbox Game Pass.

Кадр видео &ldquo;Xbox Game Pass Walkthrough&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Xbox Game Pass Walkthrough”. Скриншот © L!FE

Xbox Game Pass позволит получать доступ к огромной подборке игр для Xbox One за 599 рублей в месяц.

Среди игр, которые будут доступны уже в первый месяц работы сервиса, есть Saints Row 4: Re-Elected, The Golf Club, Terraria, Resident Evil 0, XCOM: Enemy Within, Mad Max и другие хиты. Также будут доступны крупные эксклюзивы консоли вроде Halo 5: Guardians.

Помимо игр для Xbox One подписчики сервиса получат доступ и к хитам для Xbox 360: серия Bioshock, Gears of War 1–3, Perfect Dark Zero, Borderlands и другие. В них можно будет играть на Xbox One благодаря поддержке обратной совместимости.

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Сервис игр по подписке Xbox Game Pass заработает в июне

Скриншот © L!FE

Запуск Xbox Game Pass намечен на 1 июня этого года, а подписчики Xbox Live Gold могут опробовать сервис уже сейчас — для них Microsoft предоставила 14-дневную пробную версию.

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Станислав Погорский
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