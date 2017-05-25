Экшен Crackdown 3 будет доступен на PC

Экшен Crackdown 3 официально стал частью программы Xbox Play Anywhere. Это означает, что игра будет доступна не только на Xbox One, но и на компьютерах с Windows 10.

Игры из Xbox Play Anywhere достаточно приобрести на одной платформе, чтобы получить доступ к ним везде. Также благодаря этой программе пользователи могут использовать общие сохранения между консолью и компьютером и участвовать в общем мультиплеере.

Игра Crackdown 3 была анонсирована до появления Xbox Play Anywhere, поэтому выход игры на PC до сегодняшнего дня не был официально подтверждён.