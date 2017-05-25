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Опубликовано 25 мая 2017, 11:23

Экшен Crackdown 3 будет доступен на PC

Авторы Crackdown 3, одной из крупнейших грядущих игр для Xbox One, подтвердили PC-версию.

Фото: &copy; crackdown.com

Фото: © crackdown.com

Экшен Crackdown 3 официально стал частью программы Xbox Play Anywhere. Это означает, что игра будет доступна не только на Xbox One, но и на компьютерах с Windows 10.

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Crackdown 3 выйдет на PC

Игры из Xbox Play Anywhere достаточно приобрести на одной платформе, чтобы получить доступ к ним везде. Также благодаря этой программе пользователи могут использовать общие сохранения между консолью и компьютером и участвовать в общем мультиплеере.

Игра Crackdown 3 была анонсирована до появления Xbox Play Anywhere, поэтому выход игры на PC до сегодняшнего дня не был официально подтверждён.

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Станислав Погорский
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