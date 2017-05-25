Стоимость акций Nintendo побила семилетний рекорд

Акции Nintendo выросли в цене настолько, что достигли рекордной отметки апреля 2010 года. После завершения торгов 24 мая одна акция компании оценивается в 31 880 юаней, или 285 долларов. Этот рост связывают с успешным запуском консоли Nintendo Switch.

В прошлый раз компания приблизилась к рекордной отметке в 2016 году, после запуска Pokemon GO. Тогда стоимость одной акции составила 31 770 юаней, или 284 доллара. Но уже через несколько недель она опустилась до 20 715 юаней, или 185 долларов.

Nintendo Switch остаётся самой продаваемой консолью в США второй месяц подряд после старта продаж. За первый месяц там было продано 906 000 устройств, что стало самым успешным стартом в истории Nintendo. Всего по миру за март было продано 2,74 миллиона консолей Switch.