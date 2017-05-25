У берегов Ливии утонули более 30 мигрантов

Спасатели доставили на берег почти 1800 человек, которые пытались преодолеть Средиземное море на деревянных и резиновых лодках.

Тела 34 человек, большинство из которых оказались детьми младшего возраста, извлекли из воды спасатели у берегов Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Лодка, перевозившая около 500 человек, сильно накренилась, когда большая часть пассажиров столпилась возле одного из бортов. В итоге в воде оказалось примерно 200 человек, на которых, разумеется, не было спасательных жилетов.

Несмотря на довольно скорое прибытие на место катеров итальянской береговой службы, спасти удалось далеко не всех. Выживших, а также примерно ещё 1600 человек, пытавшихся преодолеть Средиземное море на четырёх резиновых и шести деревянных лодках, доставили на берег.