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Опубликовано 25 мая 2017, 02:54

У берегов Ливии утонули более 30 мигрантов

Спасатели и беженцы из Африки в резиновой лодке. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Ismail Zitouny

Спасатели и беженцы из Африки в резиновой лодке. Фото: © REUTERS/Ismail Zitouny

Спасатели доставили на берег почти 1800 человек, которые пытались преодолеть Средиземное море на деревянных и резиновых лодках.

Тела 34 человек, большинство из которых оказались детьми младшего возраста, извлекли из воды спасатели у берегов Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Лодка, перевозившая около 500 человек, сильно накренилась, когда большая часть пассажиров столпилась возле одного из бортов. В итоге в воде оказалось примерно 200 человек, на которых, разумеется, не было спасательных жилетов.

Несмотря на довольно скорое прибытие на место катеров итальянской береговой службы, спасти удалось далеко не всех. Выживших, а также примерно ещё 1600 человек, пытавшихся преодолеть Средиземное море на четырёх резиновых и шести деревянных лодках, доставили на берег.

Сообщается, что с начала года в этом районе погибли уже около 1300 человек, которые бегут от голода и нищеты в Европу.

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Кирилл Бондарь
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