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Регион
Опубликовано 25 мая 2017, 00:19

КНДР проигнорировала примирительный жест США и увеличит ядерный арсенал

Огневые испытания северокорейской ракеты&nbsp;"Пуккыксон-2" (Pukguksong 2). Фото: &copy; KCNA/Handout via Reuters

Огневые испытания северокорейской ракеты "Пуккыксон-2" (Pukguksong 2). Фото: © KCNA/Handout via Reuters

Руководство Северной Кореи решило не замечать сделанный Вашингтоном шаг навстречу и готовность выйти на диалог и пообещало продолжить разработку ядерного вооружения. По мнению Пхеньяна, заверения, что США не намерены добиваться смены режима в КНДР, — не более чем уловка.

— До тех пор пока США пытаются задушить Северную Корею, мы и дальше будем наращивать усилия по диверсификации и модернизации ядерных сил, пока захватчики и провокаторы не опомнятся, — говорится в заявлении северокорейских властей, распространённом Центральным информационным агентством Кореи (ЦТАК).

Напомним, на прошлой неделе глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Северная Корея должна отказаться от актов враждебности и не проводить новых ядерных или ракетных испытаний, после чего Вашингтон готов провести переговоры с Пхеньяном.

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Анатолий Кривцов
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