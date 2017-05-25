КНДР проигнорировала примирительный жест США и увеличит ядерный арсенал

Руководство Северной Кореи решило не замечать сделанный Вашингтоном шаг навстречу и готовность выйти на диалог и пообещало продолжить разработку ядерного вооружения. По мнению Пхеньяна, заверения, что США не намерены добиваться смены режима в КНДР, — не более чем уловка.

— До тех пор пока США пытаются задушить Северную Корею, мы и дальше будем наращивать усилия по диверсификации и модернизации ядерных сил, пока захватчики и провокаторы не опомнятся, — говорится в заявлении северокорейских властей, распространённом Центральным информационным агентством Кореи (ЦТАК).