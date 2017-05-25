Брат манчестерского террориста знал о готовящемся теракте

Братья Абеди считали себя сторонниками ИГИЛ и создавали взрывные устройства по инструкции в обучающих видео.

Младший брат манчестерского террориста Салмана Абеди — Хашем знал о том, что его родственник готовит нападение, однако не располагал сведениями, где и когда должна произойти террористическая атака. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Представитель антитеррористического комитета Ливии Ахмед Дагдуд, проводивший допрос задержанного на территории страны Хашема Абеди, рассказал журналистам, что братья были близки. Оба были сторонниками террористической организации ИГИЛ* и готовили взрывные устройства по обучающим видео. Впрочем, взрывчатку для манчестерского теракта Салман изготовил самостоятельно.

В Ливию братья Абеди прибыли 18 апреля, а 17 мая старший из них в одиночестве покинул страну. Спустя ещё пять дней на стадионе "Манчестер-арена", где в этот момент проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв, унёсший жизни 22 человек.