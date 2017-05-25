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Опубликовано 25 мая 2017, 12:44

Популярный актёр стал комментатором Call of Duty: Infinite Warfare

Кен Жонг записал отдельные комментарии для многопользовательского режима популярного шутера.

Кадр видео: youtube/Call of Duty

Кадр видео: youtube/Call of Duty

Актёр Кен Жонг, которого вы можете знать по фильму "Мальчишник в Вегасе" и сериалу "Сообщество", записал набор комментариев для многопользовательского режима Call of Duty: Infinite Warfare.

Известный комик и актёр теперь будет сообщать о сериях убийств, действиях противника и других игровых событиях. Комментарии доступны на английском языке.

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Популярный актёр озвучил Call of Duty: Infinite Warfare

Комментарии актёра уже доступны для владельцев шутера для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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