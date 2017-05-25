Популярный актёр стал комментатором Call of Duty: Infinite Warfare

Актёр Кен Жонг, которого вы можете знать по фильму "Мальчишник в Вегасе" и сериалу "Сообщество", записал набор комментариев для многопользовательского режима Call of Duty: Infinite Warfare.

Известный комик и актёр теперь будет сообщать о сериях убийств, действиях противника и других игровых событиях. Комментарии доступны на английском языке.

Популярный актёр озвучил Call of Duty: Infinite Warfare