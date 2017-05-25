Популярный актёр стал комментатором Call of Duty: Infinite Warfare
Кен Жонг записал отдельные комментарии для многопользовательского режима популярного шутера.
Кадр видео: youtube/Call of Duty
Актёр Кен Жонг, которого вы можете знать по фильму "Мальчишник в Вегасе" и сериалу "Сообщество", записал набор комментариев для многопользовательского режима Call of Duty: Infinite Warfare.
Известный комик и актёр теперь будет сообщать о сериях убийств, действиях противника и других игровых событиях. Комментарии доступны на английском языке.
Популярный актёр озвучил Call of Duty: Infinite Warfare
Комментарии актёра уже доступны для владельцев шутера для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.