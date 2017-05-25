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Опубликовано 25 мая 2017, 13:02

Создатели сериала по "Ведьмаку" вдохновляются играми от CD Projekt RED

Образ главного героя Геральта для сериала станет собирательным — что-то среднее между игровым и книжным.

Фото: &copy; steampowered.com

Фото: © steampowered.com

В интервью изданию Inn Poland руководитель съёмок сериала по "Ведьмаку" Томаш Багинский заявил, что студии CD Projekt RED удалось удачно перенести в игру всех ключевых героев из книг польского писателя Анджея Сапковского.

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Сериал "Ведьмак" снимается с оглядкой на игры от CD Projekt RED

Как считает Багинский, игровая версия главного героя Геральта выглядит лучше всего. Вместе с этим он не исключил возможности, что телевизионная версия персонажа будет создана с оглядкой на игры польской студии CD Projekt RED.

Ранее разработчики игры "Ведьмак" заявили, что не принимают участия в создании одноимённого сериала.

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Сергей Сурепин
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