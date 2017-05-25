Создатели сериала по "Ведьмаку" вдохновляются играми от CD Projekt RED

В интервью изданию Inn Poland руководитель съёмок сериала по "Ведьмаку" Томаш Багинский заявил, что студии CD Projekt RED удалось удачно перенести в игру всех ключевых героев из книг польского писателя Анджея Сапковского.

Как считает Багинский, игровая версия главного героя Геральта выглядит лучше всего. Вместе с этим он не исключил возможности, что телевизионная версия персонажа будет создана с оглядкой на игры польской студии CD Projekt RED.