Создатели сериала по "Ведьмаку" вдохновляются играми от CD Projekt RED
Образ главного героя Геральта для сериала станет собирательным — что-то среднее между игровым и книжным.
Фото: © steampowered.com
В интервью изданию Inn Poland руководитель съёмок сериала по "Ведьмаку" Томаш Багинский заявил, что студии CD Projekt RED удалось удачно перенести в игру всех ключевых героев из книг польского писателя Анджея Сапковского.
Сериал "Ведьмак" снимается с оглядкой на игры от CD Projekt RED
Как считает Багинский, игровая версия главного героя Геральта выглядит лучше всего. Вместе с этим он не исключил возможности, что телевизионная версия персонажа будет создана с оглядкой на игры польской студии CD Projekt RED.
Ранее разработчики игры "Ведьмак" заявили, что не принимают участия в создании одноимённого сериала.