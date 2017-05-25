Valve запустила новую операцию в Counter-Strike: Global Offensive

Студия Valve объявила о начале новой операции в Counter-Strike: Global Offensive. Операция "Гидра" должна будет внести разнообразие в игровой процесс многопользовательского шутера.

Нововведение операции "Гидра" — еженедельная смена режимов. Всего их три: War Games, Weapons и Wingman. Первый режим будет чередовать различные модификаторы, во втором игроки смогут покупать одно оружие только единожды за матч, а последний режим предложит двум командам по двое игроков сразиться в течение шестнадцати матчей.