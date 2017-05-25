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Опубликовано 25 мая 2017, 13:27

Valve запустила новую операцию в Counter-Strike: Global Offensive

В популярном многопользовательском шутере в Steam началась новая операция — "Гидра".

Фото: &copy; counter-strike.net

Фото: © counter-strike.net

Студия Valve объявила о начале новой операции в Counter-Strike: Global Offensive. Операция "Гидра" должна будет внести разнообразие в игровой процесс многопользовательского шутера.

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Авторы Counter-Strike: Global Offensive запустили новую операцию в игре

Нововведение операции "Гидра" — еженедельная смена режимов. Всего их три: War Games, Weapons и Wingman. Первый режим будет чередовать различные модификаторы, во втором игроки смогут покупать одно оружие только единожды за матч, а последний режим предложит двум командам по двое игроков сразиться в течение шестнадцати матчей.

Операция "Гидра" будет длиться восемнадцать недель.

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Сергей Сурепин
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