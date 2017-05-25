"Холостяк" Глинников сменит фамилию в паспорте

Главный герой шоу "Холостяк" на ТНТ Илья Глинников заявил, что собирается сменить фамилию. Финальные серии шоу 32-летний актёр проведёт на своей родине — в Грузии. В ближайшем эфире ТНТ Илья представит оставшихся претенденток на победу в шоу Снежану, Мадину, Лесю и Катю своей семье.

— Мой отец — грузин, и так сложились обстоятельства, что никто не должен был знать, что я — это я, по определённым причинам, — рассказал Илья в интервью Лайфу. — После того как моего отца не стало, в нашем роду больше не осталось мужчин. Поэтому моя фамилия после этого проекта поменяется. Илья Глинников на этом закончился, появился Илья Месхи — сын своего отца.