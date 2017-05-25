Пентагон дополнительно разместит восемь ракет-перехватчиков на Аляске

Пентагон разместит ещё восемь ракет-перехватчиков в Форт-Грили на Аляске, передаёт UPI.

Согласно данным Агентства противоракетной обороны, всего планируется разместить 44 ракеты-перехватчика для "улучшения защиты от северокорейских и иранских баллистических ракет".

Ранее СМИ сообщали, что США решили "обновить" свой радар морского базирования, работающий в Х-диапазоне опять же для противостояния Северной Корее. Помимо этого, радар, размещённый в Японии, также будет модернизирован, чтобы увеличить возможности американской ПРО. Так, после модернизации радар в Тихом океане, который сейчас работает 120 дней в году, планируют перевести на круглогодичный режим работы.

Сообщения о модернизации радаров и усилении ПРО на Аляске появились после того, как Комитет Конгресса США по вооружённым силам запросил дополнительное финансирование в размере $2,1 млрд на Тихоокеанский регион. Из этой суммы около $1 млрд пойдёт на боеприпасы, а оставшаяся часть на ПРО.