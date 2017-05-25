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Опубликовано 25 мая 2017, 13:57

Sony запустила аналог системы кураторов Steam для PlayStation Store

Теперь пользователям магазина Sony будут предлагать игры от разработчиков и работников индустрии.

Скриншот: &copy; L!FE&nbsp;Фото: &copy; playstationlifestyle.net

Скриншот: © L!FE Фото: © playstationlifestyle.net

Компания Sony объявила о запуске нового раздела в PlayStation Store — он получил название The Creators. На специально отведённой странице разработчики и другие сотрудники игровой индустрии будут предлагать пользователям собственные подборки видеоигр.

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Sony запустила сервис рекомендаций игр — The Creators

Первыми представителями индустрии, которые поделились своими рекомендациями, стали глава PlayStation Сюхэй Ёсида, студия Psyonix, а также директор Resident Evil 7 Коси Наканиси.

Новый сервис напоминает систему кураторов Steam, но вместо пользователей здесь рекомендовать игры могут только люди, причастные к игровой индустрии.

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Сергей Сурепин
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