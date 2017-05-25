Sony запустила аналог системы кураторов Steam для PlayStation Store

Компания Sony объявила о запуске нового раздела в PlayStation Store — он получил название The Creators. На специально отведённой странице разработчики и другие сотрудники игровой индустрии будут предлагать пользователям собственные подборки видеоигр.

Sony запустила сервис рекомендаций игр — The Creators

Первыми представителями индустрии, которые поделились своими рекомендациями, стали глава PlayStation Сюхэй Ёсида, студия Psyonix, а также директор Resident Evil 7 Коси Наканиси.