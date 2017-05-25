Sony запустила аналог системы кураторов Steam для PlayStation Store
Теперь пользователям магазина Sony будут предлагать игры от разработчиков и работников индустрии.
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Компания Sony объявила о запуске нового раздела в PlayStation Store — он получил название The Creators. На специально отведённой странице разработчики и другие сотрудники игровой индустрии будут предлагать пользователям собственные подборки видеоигр.
Sony запустила сервис рекомендаций игр — The Creators
Первыми представителями индустрии, которые поделились своими рекомендациями, стали глава PlayStation Сюхэй Ёсида, студия Psyonix, а также директор Resident Evil 7 Коси Наканиси.
Новый сервис напоминает систему кураторов Steam, но вместо пользователей здесь рекомендовать игры могут только люди, причастные к игровой индустрии.