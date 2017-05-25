Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 мая 2017, 13:40

Помним, лайкаем, скорбим. В Словении установили первое в мире цифровое надгробие

Экран, установленный в памятник, может транслировать фото, видео и даже целое жизнеописание ушедшего.

На кладбище города Марибор у могилы человека по имени Янез Млакар, ушедшего из жизни в 2000 году, появилось первое в мире электронное надгробие, пишет The Daily Mail.

Когда поблизости нет людей, внушительный 48-дюймовый экран памятника показывает только фото и имя ушедшего. Но стоит появиться кому-то из посетителей, датчики тут же считывают это и начинают транслировать любую информацию, загруженную заказчиком. Это может быть фото, видео или даже целое жизнеописание.

Памятник был создан словенской компанией Bioenergija. Уже сейчас производитель получил несколько заказов и параллельно работает над созданием мобильного приложения для дистанционного управления памятником. Стоимость новинки — около трёх тысяч евро.

BannerImage
Элиза Али
  • Новости
  • В мире
  • Словения
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar