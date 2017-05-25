Помним, лайкаем, скорбим. В Словении установили первое в мире цифровое надгробие

Экран, установленный в памятник, может транслировать фото, видео и даже целое жизнеописание ушедшего.

На кладбище города Марибор у могилы человека по имени Янез Млакар, ушедшего из жизни в 2000 году, появилось первое в мире электронное надгробие, пишет The Daily Mail.

World's first digital tombstone in Slovenia lets visitors see photos and videos of the deceased https://t.co/FJM4ABzeJO — Daily Mail Online (@MailOnline) 25 мая 2017 г.

Когда поблизости нет людей, внушительный 48-дюймовый экран памятника показывает только фото и имя ушедшего. Но стоит появиться кому-то из посетителей, датчики тут же считывают это и начинают транслировать любую информацию, загруженную заказчиком. Это может быть фото, видео или даже целое жизнеописание.