Авторы Divinity: Original Sin 2 назвали дату выхода игры

Студия Larian объявила дату выхода своей новой ролевой игры — Divinity: Original Sin 2 поступит в продажу уже 14 сентября 2017 года. Сейчас игру можно приобрести в рамках раннего доступа Steam — пользователям открыт первый акт.

Стала известна дата выхода ролевой игры Divinity: Original Sin 2

Вместе с этим разработчики выпустили обновление для версии раннего доступа. Теперь игрокам доступны две новые области и обновлённая система отношений со спутниками.