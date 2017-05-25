Авторы Divinity: Original Sin 2 назвали дату выхода игры
Новая игра от студии Larian будет доступна уже в сентябре 2017 года. Пока открыт доступ к ранней версии игры.
Фото: © store.steampowered.com
Студия Larian объявила дату выхода своей новой ролевой игры — Divinity: Original Sin 2 поступит в продажу уже 14 сентября 2017 года. Сейчас игру можно приобрести в рамках раннего доступа Steam — пользователям открыт первый акт.
Стала известна дата выхода ролевой игры Divinity: Original Sin 2
Вместе с этим разработчики выпустили обновление для версии раннего доступа. Теперь игрокам доступны две новые области и обновлённая система отношений со спутниками.
По словам представителей студии Larian, продолжение Divinity: Original Sin будет мрачнее и реалистичнее по сравнению с первой частью.