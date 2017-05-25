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Опубликовано 25 мая 2017, 14:24

Авторы Divinity: Original Sin 2 назвали дату выхода игры

Новая игра от студии Larian будет доступна уже в сентябре 2017 года. Пока открыт доступ к ранней версии игры.

Фото: &copy; store.steampowered.com

Фото: © store.steampowered.com

Студия Larian объявила дату выхода своей новой ролевой игры — Divinity: Original Sin 2 поступит в продажу уже 14 сентября 2017 года. Сейчас игру можно приобрести в рамках раннего доступа Steam — пользователям открыт первый акт.

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Стала известна дата выхода ролевой игры Divinity: Original Sin 2

Вместе с этим разработчики выпустили обновление для версии раннего доступа. Теперь игрокам доступны две новые области и обновлённая система отношений со спутниками.

По словам представителей студии Larian, продолжение Divinity: Original Sin будет мрачнее и реалистичнее по сравнению с первой частью.

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Сергей Сурепин
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