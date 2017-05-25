Netflix показал дебютный трейлер сериала по игре Castlevania

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил дебютный трейлер мультсериала Castlevania, который основан на одноимённой серии игр. Видео посвящено человеку, который убил Дракулу.

Также в трейлере нам показали один из самых узнаваемых символов легендарной игровой серии — хлыст главного героя.

Вышел трейлер сериала Castlevania — шоу снимают по одноимённой игре