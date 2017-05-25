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Опубликовано 25 мая 2017, 15:12

Netflix показал дебютный трейлер сериала по игре Castlevania

Онлайн-кинотеатр представил трейлер анимационного сериала Castlevania — шоу снимают по одноимённой серии игр.

Кадр видео:youtube/Netflix

Кадр видео:youtube/Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил дебютный трейлер мультсериала Castlevania, который основан на одноимённой серии игр. Видео посвящено человеку, который убил Дракулу.

Также в трейлере нам показали один из самых узнаваемых символов легендарной игровой серии — хлыст главного героя.

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Вышел трейлер сериала Castlevania — шоу снимают по одноимённой игре

Производством сериала занимается студия Frederator Networks, ответственная за "Время приключений". Премьера состоится 7 июля 2017 года.

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Сергей Сурепин
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