Netflix показал дебютный трейлер сериала по игре Castlevania
Онлайн-кинотеатр представил трейлер анимационного сериала Castlevania — шоу снимают по одноимённой серии игр.
Кадр видео:youtube/Netflix
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил дебютный трейлер мультсериала Castlevania, который основан на одноимённой серии игр. Видео посвящено человеку, который убил Дракулу.
Также в трейлере нам показали один из самых узнаваемых символов легендарной игровой серии — хлыст главного героя.
Вышел трейлер сериала Castlevania — шоу снимают по одноимённой игре
Производством сериала занимается студия Frederator Networks, ответственная за "Время приключений". Премьера состоится 7 июля 2017 года.