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Опубликовано 25 мая 2017, 17:18

МИД назвал кандидата на должность постпреда РФ при ООН

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ранее сообщалось, что на данный пост претендуют Александр Грушко и Анатолий Антонов.

Заместитель главы МИД РФ Василий Небензя может поехать в Нью-Йорк в качестве постпреда России при ООН уже летом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы МИД Геннадия Гатилова.

— Будем надеяться, что этот процесс завершится в скором времени, — сказал представитель МИД.

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Новым постпредом РФ при ООН может стать замглавы МИД РФ Василий Небензя

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Отметим, что Комитет Госдумы по международным делам уже поддержал кандидатуру Небензи. Об этом СМИ сообщил источник, принимающий участие в заседании комитета.

Ранее кандидатом на данную должность называли постпреда России при НАТО Александра Грушко. В СМИ также появлялась информация, что данный пост может занять заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения по этому вопросу пока ещё нет.

Напомним, предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля.

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Валерий Оленин
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