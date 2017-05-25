МИД назвал кандидата на должность постпреда РФ при ООН

Ранее сообщалось, что на данный пост претендуют Александр Грушко и Анатолий Антонов.

Заместитель главы МИД РФ Василий Небензя может поехать в Нью-Йорк в качестве постпреда России при ООН уже летом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы МИД Геннадия Гатилова.

— Будем надеяться, что этот процесс завершится в скором времени, — сказал представитель МИД.

Новым постпредом РФ при ООН может стать замглавы МИД РФ Василий Небензя Фото: © РИА Новости/ Григорий Сысоев

Отметим, что Комитет Госдумы по международным делам уже поддержал кандидатуру Небензи. Об этом СМИ сообщил источник, принимающий участие в заседании комитета.

Ранее кандидатом на данную должность называли постпреда России при НАТО Александра Грушко. В СМИ также появлялась информация, что данный пост может занять заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения по этому вопросу пока ещё нет.