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Опубликовано 25 мая 2017, 18:45

Президент Португалии лишил Трампа "минуты славы" на саммите НАТО

Дональд Трамп. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Kevin Coombs

Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Kevin Coombs

Сегодня в Брюсселе проходит встреча лидеров стран Североатлантического альянса. Ожидается, что на ней НАТО заявит о своём присоединении к войскам коалиции на Ближнем Востоке.

Согласно предварительным договорённостям, президент США должен был приехать на встречу последним, но Марселу Ребелу ди Соза пренебрёг протоколом и явился позже Трампа. Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF.

— Небольшой протокольный инцидент в НАТО: в то время как президент США должен был прибыть последним, президент Португалии отвлёк внимание на себя, приехав с небольшим опозданием, — говорится в заметке на сайте RTBF.

Это уже не первый курьёз саммита, в котором фигурирует имя американского лидера. Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отпустил сегодня колкую шутку по поводу любви Трампа к "Твиттеру".

Ранее Лайф показал видео, как президент США впервые прибывает в штаб-квартиру НАТО.

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Екатерина Котова
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