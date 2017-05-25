Президент Португалии лишил Трампа "минуты славы" на саммите НАТО

Сегодня в Брюсселе проходит встреча лидеров стран Североатлантического альянса. Ожидается, что на ней НАТО заявит о своём присоединении к войскам коалиции на Ближнем Востоке.

Согласно предварительным договорённостям, президент США должен был приехать на встречу последним, но Марселу Ребелу ди Соза пренебрёг протоколом и явился позже Трампа. Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF.

— Небольшой протокольный инцидент в НАТО: в то время как президент США должен был прибыть последним, президент Португалии отвлёк внимание на себя, приехав с небольшим опозданием, — говорится в заметке на сайте RTBF.

Это уже не первый курьёз саммита, в котором фигурирует имя американского лидера. Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отпустил сегодня колкую шутку по поводу любви Трампа к "Твиттеру".