Трамп грубо оттолкнул премьера Черногории, чтобы встать в первом ряду

В социальных сетях после этого на президента США обрушился шквал критики и возмущения.

Президент США Дональд Трамп совершил скандальный очередной поступок. На саммите НАТО в Брюсселе, в то время, когда генсек альянса вёл всех гостей — лидеров стран — участниц — к месту встречи, глава Белого дома грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду среди идущих.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017

На снятых кадрах видно, что Душко Маркович остаётся обескуражен поведением Трампа.

Это видео, появившееся в "Твиттере", стремительно набирает репосты и комментарии. Всего за час роликом поделилось почти 10 тысяч человек. Подавляющее большинство пользователей соцсети возмущены бесцеремонностью Трампа в обращении с коллегой и считают, что это повредит авторитету США.

Embarrassing. Not showing much leadership today. https://t.co/BX69h1e1ws — Michael McFaul (@McFaul) May 25, 2017

— Как неудобно. Сегодня (Трамп показывает. — Прим. ред.) мало признаков лидерства, — написал, к примеру, бывший посол США в России Майкл Макфол.