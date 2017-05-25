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Опубликовано 25 мая 2017, 18:55

Трамп грубо оттолкнул премьера Черногории, чтобы встать в первом ряду

В социальных сетях после этого на президента США обрушился шквал критики и возмущения.

Президент США Дональд Трамп совершил скандальный очередной поступок. На саммите НАТО в Брюсселе, в то время, когда генсек альянса вёл всех гостей — лидеров стран — участниц — к месту встречи, глава Белого дома грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду среди идущих.

На снятых кадрах видно, что Душко Маркович остаётся обескуражен поведением Трампа.

Это видео, появившееся в "Твиттере", стремительно набирает репосты и комментарии. Всего за час роликом поделилось почти 10 тысяч человек. Подавляющее большинство пользователей соцсети возмущены бесцеремонностью Трампа в обращении с коллегой и считают, что это повредит авторитету США.

— Как неудобно. Сегодня (Трамп показывает. — Прим. ред.) мало признаков лидерства, — написал, к примеру, бывший посол США в России Майкл Макфол.

Впрочем, причина такого поведения — переживания Трампа о том, что его лишили на саммите "минуты славы". Президент Португалии нарушил договорённости и приехал последним, хотя на его месте должен был быть американский лидер.

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Андрей Григорьев
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