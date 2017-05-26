Северная Корея отправила Великобритании письмо с соболезнованиями после теракта
Фото: © REUTERS
Северная Корея направила Терезе Мэй письмо с соболезнованиями, в котором сказано, что "КНДР разделяет боль утраты", передаёт UPI.
Письмо подписал премьер-министр Северной Кореи Пак Пон Джу. В нём также сказано, что "в КНДР надеются, что власти Великобритании и её народ восстановятся после ужасной трагедии".
Стало известно, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо отправил письмо с соболезнованиями своему британскому коллеге Борису Джонсону.
Взрыв в Манчестере прогремел во время концерта певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибло 22 человека, ещё около 120 пострадали. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ*.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
Северная Корея отправила письмо с соболезнованиями Терезе Мэй
Фото: © REUTERS