Северная Корея отправила Великобритании письмо с соболезнованиями после теракта

Северная Корея направила Терезе Мэй письмо с соболезнованиями, в котором сказано, что "КНДР разделяет боль утраты", передаёт UPI.

Письмо подписал премьер-министр Северной Кореи Пак Пон Джу. В нём также сказано, что "в КНДР надеются, что власти Великобритании и её народ восстановятся после ужасной трагедии".

Стало известно, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо отправил письмо с соболезнованиями своему британскому коллеге Борису Джонсону.

Взрыв в Манчестере прогремел во время концерта певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибло 22 человека, ещё около 120 пострадали. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.