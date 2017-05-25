В Швеции лишили сана священника, искавшего секс-партнёра на сайте знакомств

В своём объявлении священнослужитель заявил, что ищет партнёра для секса, свиданий и даже купания голышом.

Священник лютеранской церкви в Швеции был лишён сана после того, как создал свой аккаунт на сайте знакомств. Церковь Швеции сочла сайт порнографическим, а объявление о знакомстве неподобающим, пишет издание Locals.

В своём объявлении священник указал, что ищет возлюбленную, жену, друга и просто партнёра для секса, свиданий и даже купания голышом, пишет издание, ссылаясь на сообщение епархии.