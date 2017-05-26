Bungie объяснила причину обнуления прогресса игроков в Destiny 2

В онлайн-шутере Destiny 2 все игроки начнут с чистого листа: Bungie решила не добавлять возможность переноса предметов и персонажей из оригинальной игры. Не всем поклонникам серии понравилось такое решение, но руководитель проекта Марк Ноузуорти объяснил замысел авторов.

По словам Марка, обнуление прогресса позволило разработчикам сделать сиквел чем-то большим, чем крупное дополнение для оригинала. Спустя три года после выхода оригинальной Destiny авторы из Bungie пересмотрели взгляд на многие механики и детали игры. Благодаря полученному опыту и отзывам игроков продолжение игры делалось немного под другим углом.

Также необходимость начать играть в Destiny 2 с первого уровня и без нажитого снаряжения сделает всех игроков равными на старте игры. Тем самым Bungie не придётся делить сообщество на тех, кто играл в первую Destiny три года, и новичков, которые только что приобрели Destiny 2.

Начать прохождение Destiny 2 на PS4 и Xbox One можно будет уже с 8 сентября этого года. Дата выхода PC-версии пока не сообщается.