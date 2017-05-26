Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 08:17

Участники закрытого тестирования "Гвинта" получили бесплатную копию "Ведьмака-2"

CD Projekt RED разослала ключи на активацию бесплатной копии игры "Ведьмак-2. Убийцы королей" всем участникам закрытого тестирования "Гвинта".

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com

Фото: © facebook.com

В честь окончания закрытого бета-тестирования карточной игры "Гвинт" CD Projekt RED подарила каждому участнику по цифровой копии "Ведьмака-2".

image

Участникам закрытого тестирования "Гвинта" подарили копию "Ведьмака-2"

Фото: © facebook.com

Ключи для активации бесплатной копии игры были разосланы на адреса электронной почты, которые были указаны участниками при регистрации в "Гвинте". Код необходимо активировать на сайте gog.com до 29 мая.

Коллекционная карточная игра "Гвинт" уже доступна для всех желающих на PC, PS4 и Xbox One. Игроки PS4-версии также получат бесплатную тему для консоли и аватар профиля PSN.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • ведьмак
  • gog
  • гвинт
  • cdprojektred
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar