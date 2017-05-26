Участники закрытого тестирования "Гвинта" получили бесплатную копию "Ведьмака-2"

Ключи для активации бесплатной копии игры были разосланы на адреса электронной почты, которые были указаны участниками при регистрации в "Гвинте". Код необходимо активировать на сайте gog.com до 29 мая.

Коллекционная карточная игра "Гвинт" уже доступна для всех желающих на PC, PS4 и Xbox One. Игроки PS4-версии также получат бесплатную тему для консоли и аватар профиля PSN.