Участники закрытого тестирования "Гвинта" получили бесплатную копию "Ведьмака-2"
CD Projekt RED разослала ключи на активацию бесплатной копии игры "Ведьмак-2. Убийцы королей" всем участникам закрытого тестирования "Гвинта".
Фото: © facebook.com
В честь окончания закрытого бета-тестирования карточной игры "Гвинт" CD Projekt RED подарила каждому участнику по цифровой копии "Ведьмака-2".
Участникам закрытого тестирования "Гвинта" подарили копию "Ведьмака-2"
Фото: © facebook.com
Ключи для активации бесплатной копии игры были разосланы на адреса электронной почты, которые были указаны участниками при регистрации в "Гвинте". Код необходимо активировать на сайте gog.com до 29 мая.
Коллекционная карточная игра "Гвинт" уже доступна для всех желающих на PC, PS4 и Xbox One. Игроки PS4-версии также получат бесплатную тему для консоли и аватар профиля PSN.