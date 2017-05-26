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Опубликовано 26 мая 2017, 07:21

Beyond Good & Evil 2 не покажут на E3 2017

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Создатель Beyond Good & Evil 2 Мишель Ансель сообщил, что сиквел игры не привезут на E3 2017.

Игровой дизайнер Мишель Ансель заявил, что Beyond Good & Evil 2 не будет представлена на выставке E3 2017 в июне. По словам Анселя, это мероприятие — не лучшее место для игры, однако фанаты могут дождаться новостей о проекте к концу года.

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Beyond Good & Evil 2 не будет на E3 2017

Фото: © wikipedia.org

Beyond Good & Evil 2 станет продолжением экшена 2003 года, со временем получившего культовый статус среди игрового сообщества. Продолжение игры впервые было представлено в 2008 году, после чего проект был заморожен. В октябре 2016 года Ubisoft подтвердила, что вторая часть всё ещё находится в разработке.

Сейчас Мишель Ансель помимо Beyond Good & Evil 2 работает над PS4-эксклюзивом Wild от независимой студии Wild. Мишель рассказал, что делит своё рабочее время примерно пополам между двумя проектами.

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Станислав Погорский
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