Beyond Good & Evil 2 не покажут на E3 2017

Игровой дизайнер Мишель Ансель заявил , что Beyond Good & Evil 2 не будет представлена на выставке E3 2017 в июне. По словам Анселя, это мероприятие — не лучшее место для игры, однако фанаты могут дождаться новостей о проекте к концу года.

Beyond Good & Evil 2 станет продолжением экшена 2003 года, со временем получившего культовый статус среди игрового сообщества. Продолжение игры впервые было представлено в 2008 году, после чего проект был заморожен. В октябре 2016 года Ubisoft подтвердила, что вторая часть всё ещё находится в разработке.

Сейчас Мишель Ансель помимо Beyond Good & Evil 2 работает над PS4-эксклюзивом Wild от независимой студии Wild. Мишель рассказал, что делит своё рабочее время примерно пополам между двумя проектами.