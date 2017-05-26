Дополнения для Call of Duty: Black Ops III будут доступны бесплатно месяц
Компания Activision объявила, что все владельцы PC-версии Call of Duty: Black Ops III временно получат доступ к платному контенту.
На следующей неделе все обладатели PC-версии Call of Duty: Black Ops III получат доступ к платным дополнениям для игры.
Игроки Call of Duty: Black Ops III получат доступ ко всем картам мультиплеера на месяц
Фото: © facebook.com/CallOfDutyBlackOps3ModoZombies
Начиная с 30 мая игроки смогут использовать все карты для мультиплеера из платных дополнений. Activision уточнила, что акция не распространяется на дополнительное оружие и зомби-режим Black Ops III.
Помимо обладателей полной версии Call of Duty: Black Ops III дополнения будут доступны и для тех, кто приобрёл только мультиплеерный режим игры. Для тех, кто уже купил все платные дополнения, Activision на время проведения акции увеличит получаемый опыт вдвое.