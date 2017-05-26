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Опубликовано 26 мая 2017, 09:04

Дополнения для Call of Duty: Black Ops III будут доступны бесплатно месяц

Компания Activision объявила, что все владельцы PC-версии Call of Duty: Black Ops III временно получат доступ к платному контенту.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/CallOfDutyBlackOps3ModoZombies

Фото: © facebook.com/CallOfDutyBlackOps3ModoZombies

На следующей неделе все обладатели PC-версии Call of Duty: Black Ops III получат доступ к платным дополнениям для игры.

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Игроки Call of Duty: Black Ops III получат доступ ко всем картам мультиплеера на месяц

Фото: © facebook.com/CallOfDutyBlackOps3ModoZombies

Начиная с 30 мая игроки смогут использовать все карты для мультиплеера из платных дополнений. Activision уточнила, что акция не распространяется на дополнительное оружие и зомби-режим Black Ops III.

Помимо обладателей полной версии Call of Duty: Black Ops III дополнения будут доступны и для тех, кто приобрёл только мультиплеерный режим игры. Для тех, кто уже купил все платные дополнения, Activision на время проведения акции увеличит получаемый опыт вдвое.

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Станислав Погорский
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