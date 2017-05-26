Дополнения для Call of Duty: Black Ops III будут доступны бесплатно месяц

На следующей неделе все обладатели PC-версии Call of Duty: Black Ops III п олучат доступ к платным дополнениям для игры.

Начиная с 30 мая игроки смогут использовать все карты для мультиплеера из платных дополнений. Activision уточнила, что акция не распространяется на дополнительное оружие и зомби-режим Black Ops III.

Помимо обладателей полной версии Call of Duty: Black Ops III дополнения будут доступны и для тех, кто приобрёл только мультиплеерный режим игры. Для тех, кто уже купил все платные дополнения, Activision на время проведения акции увеличит получаемый опыт вдвое.