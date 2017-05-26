Square Enix ищет разработчиков для работы над Final Fantasy VII Remake

На официальном сайте Square Enix появились вакансии команды разработчиков Final Fantasy VII Remake. В частности, компания ищет планировщиков уровней и боевой системы, а также многочисленных дизайнеров и художников.

В официальном сообщении игровой директор Тэцуя Номура сообщил, что количество профессиональных кадров в других странах значительно превышает аналогичную рабочую силу в японской игровой индустрии. По этой причине Square Enix намеревается нанять как можно больше японских разработчиков для работы над Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy VII Remake была анонсирована на выставке E3 2015. С тех пор об игре было мало новостей, но разработчики сообщили, что боевая система ремейка будет сильно отличаться от оригинала, а игра будет выпускаться отдельными эпизодами.