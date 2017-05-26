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Опубликовано 26 мая 2017, 11:02

Немецкая сеть магазинов опубликовала дату выхода новой God of War

Немецкая розничная сеть открыла предзаказ на коллекционное издание новой части серии God of War.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/godofwar

Фото: © facebook.com/godofwar

Пользователь Reddit под ником Lannister1909 заметил, что на сайте немецкой сети магазинов Spielegrotte появился предзаказ коллекционного издания новой God of War. На странице также указана дата релиза: 15 января 2018 года.

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В Сети появился предзаказ на коллекционное издание новой God of War

Фото: © facebook.com/godofwar

В коллекционное издание игры за 199 долларов войдут две деревянные фигурки — детские игрушки, металлическая коробка для игры, литография, тканевая карта мира игры, код на загрузку саундтрека, тема для PS4 и набор из трёх щитов для Кратоса в игре.

Что касается даты выхода игры, Sony до сих пор не делилась официальной информацией на этот счёт. Ранее появлявшиеся слухи также сообщали о вероятном выходе в начале 2018 года.

God of War может быть представлена на выставке E3 2017, которая пройдёт в июне.

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Станислав Погорский
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