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Опубликовано 25 мая 2017, 21:22

Конгрессмены хотят запретить американским туристам ездить в КНДР

Столица КНДР &mdash; Пхеньян. Фото: &copy;&nbsp;KCNA via REUTERS

Столица КНДР — Пхеньян. Фото: © KCNA via REUTERS

По мнению законодателей, Пхеньян использует потом полученные от туристов деньги для разработки оружия.

Демократ Адам Шифф и республиканец Джо Уилсон представили на рассмотрение Конгресса США законопроект, который запретит американским туристам посещать Северную Корею.

Как сообщает агентство France-Presse, тем самым законодатели надеются помешать Пхеньяну фактически брать в плен иностранных граждан, чтобы потом использовать их в качестве козырей в политических переговорах.

— Кроме того, туризм в КНДР фактически спонсирует тиранический режим, который затем использует эти деньги для разработки оружия, чтобы угрожать Соединённым Штатам и нашим союзникам, — говорится в сопроводительной записке к документу.

По данным СМИ, ежегодно сотни американцев отправляются с туристическими целями в Северную Корею. При этом за последние десять лет по меньшей мере 17 граждан США были задержаны властями КДНР, четверо из них по-прежнему находятся в местных тюрьмах.

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Кирилл Бондарь
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