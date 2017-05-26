Конгрессмены хотят запретить американским туристам ездить в КНДР
Столица КНДР — Пхеньян. Фото: © KCNA via REUTERS
По мнению законодателей, Пхеньян использует потом полученные от туристов деньги для разработки оружия.
Демократ Адам Шифф и республиканец Джо Уилсон представили на рассмотрение Конгресса США законопроект, который запретит американским туристам посещать Северную Корею.
Как сообщает агентство France-Presse, тем самым законодатели надеются помешать Пхеньяну фактически брать в плен иностранных граждан, чтобы потом использовать их в качестве козырей в политических переговорах.
— Кроме того, туризм в КНДР фактически спонсирует тиранический режим, который затем использует эти деньги для разработки оружия, чтобы угрожать Соединённым Штатам и нашим союзникам, — говорится в сопроводительной записке к документу.
По данным СМИ, ежегодно сотни американцев отправляются с туристическими целями в Северную Корею. При этом за последние десять лет по меньшей мере 17 граждан США были задержаны властями КДНР, четверо из них по-прежнему находятся в местных тюрьмах.