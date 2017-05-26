Белый дом оправдал толкотню Трампа с премьером Черногории в НАТО

По словам представителя администрации США, американский президент следовал согласованной расстановке для фотоснимка.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп, отодвинувший премьера Черногории Душко Марковича на саммите НАТО в Брюсселе, следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран на коллективном фото.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.

Как сообщал Лайф, американский президент допустил грубый инцидент в тот момент, когда лидеры стран — участниц альянса собрались сфотографироваться для коллективного снимка. Телекамеры запечатлели момент, когда Трамп, проходя сквозь ряд политиков, оттолкнул стоящего перед ним главу правительства Черногории.

Маркович от такого демарша опешил, в то время как президент США с невозмутимым видом занял выгодное место в первом ряду.

Спайсер в этой поездке сопровождает своего босса. На просьбу журналистов прокомментировать произошедший казус он ответил, что сам данный эпизод не видел даже в записи.

По его словам, схема расстановки лидеров стран — участниц НАТО для их "семейного фото" прошла предварительное согласование, и Трамп таким образом отнюдь не стремился занять более выгодную позицию.

Напомним, бывший посол США в России Майкл Макфол отметил, что американцам за поведение президента стало "неудобно".

Embarrassing. Not showing much leadership today. https://t.co/BX69h1e1ws — Michael McFaul (@McFaul) 25 мая 2017 г.