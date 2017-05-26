Mirror: Манчестерский террорист мог воевать в Ливии против ИГИЛ

По словам друзей мужчины, он принимал участие в битве за захваченный игиловцами город Сирт и даже был ранен.

Манчестерский террорист Салман Абеди во время своих поездок на историческую родину в Ливию мог воевать против группировки ИГИЛ*. Об этом британскому таблоиду Mirror рассказали друзья 22-летнего мужчины.

По их словам, Салман был членом группировки "Аль-Буньян аль-марсус", которая весной 2015 года принимала участие в битве за захваченный боевиками ИГИЛ город Сирт на севере Ливии. Не исключено даже, что во время военных действий Абеди получил ранение.

Никаких доказательств того, что манчестерский террорист ещё не так давно был противником ИГИЛ, впрочем, не приводится. Тем не менее, отмечает издание, если эта информация правдива, то она поднимает вопрос, почему и в какой момент Салман Абеди перешёл на сторону своих противников — для исламских экстремистов такой шаг практически немыслим.

Напомним, именно группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв на "Манчестер-арене" 22 мая. Жертвами теракта, согласно последним официальным данным, стали 22 человека, ещё свыше ста получили ранения.