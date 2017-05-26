Премьер Черногории не обратил внимания на толчок со стороны Трампа

Он назвал естественным то, "что президент Соединённых Штатов стоит в переднем ряду".

Премьер-министр Черногории Душко Маркович не обратил внимания на то, с каким усилием президент США Дональд Трамп отвоевал место в первом ряду в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

— Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакцию в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация, — сказал Маркович журналистам.

Ранее Лайф сообщал об инциденте, случившемся между Трампом и Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе. В том время, когда генсек альянса вёл всех гостей — лидеров стран-участниц — к месту встречи, глава Белого дома грубо оттолкнул премьера Черногории, чтобы встать в первом ряду среди идущих.