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Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 06:47

Премьер Черногории не обратил внимания на толчок со стороны Трампа

Лидеры стран-участниц саммита НАТО в Брюсселе. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Лидеры стран-участниц саммита НАТО в Брюсселе. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Он назвал естественным то, "что президент Соединённых Штатов стоит в переднем ряду".

Премьер-министр Черногории Душко Маркович не обратил внимания на то, с каким усилием президент США Дональд Трамп отвоевал место в первом ряду в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

— Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакцию в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация, — сказал Маркович журналистам.

Ранее Лайф сообщал об инциденте, случившемся между Трампом и Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе. В том время, когда генсек альянса вёл всех гостей — лидеров стран-участниц — к месту встречи, глава Белого дома грубо оттолкнул премьера Черногории, чтобы встать в первом ряду среди идущих.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что американский глава следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран на коллективном фото.

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Кирилл Бондарь
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