Премьер Черногории не обратил внимания на толчок со стороны Трампа
Лидеры стран-участниц саммита НАТО в Брюсселе. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Он назвал естественным то, "что президент Соединённых Штатов стоит в переднем ряду".
Премьер-министр Черногории Душко Маркович не обратил внимания на то, с каким усилием президент США Дональд Трамп отвоевал место в первом ряду в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО. Об этом сообщает Associated Press.
— Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакцию в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация, — сказал Маркович журналистам.
Ранее Лайф сообщал об инциденте, случившемся между Трампом и Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе. В том время, когда генсек альянса вёл всех гостей — лидеров стран-участниц — к месту встречи, глава Белого дома грубо оттолкнул премьера Черногории, чтобы встать в первом ряду среди идущих.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что американский глава следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран на коллективном фото.