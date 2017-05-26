Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 10:36

В Эдинбурге семье погибшей от слишком горячего душа женщины выплатили £100 тыс.

Погибшая жительница Индии Каляни Утаман. Фото: &copy;&nbsp;Daily Record

Погибшая жительница Индии Каляни Утаман. Фото: © Daily Record

В 2012 году врачи несколько недель боролись за жизнь туристки из Индии, но спасти её не удалось.

59-летняя Каляни Утаман скончалась от множества ожогов, полученных во время приёма душа в отеле Premier Inn в Эдинбурге. Спустя пять лет представители сети гостиниц согласились выплатить семье пострадавшей 100 тысяч фунтов в качестве компенсации. Об этом пишет издание Mirror.

Жительница Индии приехала в Шотландию в 2012 году. Спустя несколько дней она получила сильные ожоги во время приёма душа. Она скончалась через несколько недель из-за того, что у неё отказало несколько органов.

Суд отказался возбуждать дело, что сильно расстроило семью Каляни Утаман.

— Мы рады, что нам выплатили компенсацию. Таким образом они хотя бы признали свою вину, — заявил сын погибшей.

Сеть отелей Premier Inn принесла официальные извинения за произошедшее.

— Мы хотим заверить наших гостей, что это единичный инцидент, — заявил представитель сети.

BannerImage
Олеся Сучилкина
  • Новости
  • Шотландия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar