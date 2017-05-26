В Госдуме выступили против проведения первой в России административной амнистии

Первый заместитель председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству прокомментировал предложение СПЧ.

Депутат Госдумы Михаил Емельянов рассказал Лайфу о сомнениях по поводу инициативы проведения административной амнистии, приуроченной к 100-летию Октябрьской революции.

— Зачем это делать, понятно, во многом — из-за несовершенства Административного кодекса, многие люди наказаны не всегда справедливо, — поясняет Емельянов. — Логика в этом предложении есть, но другое дело — как реализовать эту идею. Во-первых, надо посмотреть возможность амнистии с юридической точки зрения, потому что у нас прописана уголовная амнистия, а вот как проводить административную амнистию, какие основания для этого, но я честно вижу здесь большие проблемы. Второй момент — кого амнистировать? СПЧ предлагает довольно широкую административную амнистию, практически амнистируя всех.

Емельянов отметил, что особенно серьёзно нужно подойти к вопросу с мигрантами. Он считает, что не стоит пускать обратно в страну тех, кто совершает преступления.

Сомнения у депутата вызывает и предложенная дата, которая, по его словам, является неоднозначной и может внести раскол в общество.

— Немножко странное предложение со стороны СПЧ, органа, который должен заботится о соблюдении прав человека, потому что столетие Октябрьской революции — дата важная, но неоднозначная. Разные люди по-разному к ней относятся, — сказал Емельянов.