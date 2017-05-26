Госдума: Жалобу на Поклонскую от режиссёра Учителя не получали

Валерий Гартунг, член Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, рассказал Лайфу, что ведомство не получало от режиссёра Алексея Учителя жалобу на депутата Наталью Поклонскую.

Ранее постановщик заявил "Интерфаксу", что обратился в Комиссию по этике Госдумы в связи с действиями Поклонской, но не получил ответа от ведомства.

Напомним, депутат Наталья Поклонская добивается, чтобы фильм Алексея Учителя "Матильда", посвящённый Николаю II и его отношениям с балериной Матильдой Кшесинской, не вышел на экраны. Экс-прокурор Крыма считает, что лента оскорбляет память царя и чувства верующих. Сам Учитель называет недопустимыми попытки повлиять на творческий процесс. Он признавался, что устал от войны с Поклонской.